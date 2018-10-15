А «Норд» и ныне там: Москва разразилась гуманизмом к украинскому браконьеру

Российские власти решили проявить гуманизм и отпустили задержанного за браконьерство украинского моряка Геннадия Отичко на похороны матери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прибытие моряка на территорию Украины подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды. У Геннадия умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг самому родному человеку», – заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», на котором работал Отичко, было задержано в мае российскими пограничниками в Черном море. У нарушителей было изъято несколько километров сетей, при помощи которых они осуществляли незаконный промысел камбалы-калкан. В конце августа пограничники задержали еще одно украинское рыболовецкое судно «ЯОД 2105», также занимавшееся незаконным ловом рыбы. В пограничном управлении ФСБ отмечают, что из-за противоправной деятельности украинских браконьеров, сопровождавшейся варварским способом лова, – в Черном и Азовском морях погибли десятки краснокнижных дельфинов.

Стоит отметить, что Денисова, ранее обратившая к российским властям с просьбой отпустить Отичко на Украину, сообщила украинским СМИ, что моряк прибыл в страну «навсегда». Вероятно подразумевая, что он, воспользовавшись уступками российской власти, не намерен возвращаться в Крым.

Тем временем Москалькова обратила внимание на то, что украинские власти не пошли навстречу капитану незаконно задержанного крымского сейнера «Норд» в похожей ситуации, пишет «ТАСС».

Как уже сообщал «Новый День», в марте украинские пограничники задержали и угнали сейнер в порт Бердянска, несмотря на то, что у моряков были все необходимые документы. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении украинских законов о пересечении крымских границ, что якобы нанесло вред интересам Украины. Из-за преследования со стороны украинских силовиков, Горбенко не отпустили в Крым на похороны младшего брата.

Также на Украине не проявляют гуманизма в отношении беременной крымской активистки движения «Волонтеры победы» Елены Одновол, задержанной в апреле. За участие в сборе подписей в Крыму в поддержку президента России Владимира Путина на выборах, на Украине Одновол обвинили в «государственной измене» и заключили под стражу. В данный момент она осуждена условно, но удерживается в украинском плену.

Случай с преследованием Одновол и Горбенко далеко не единственные. В мае в Одессе украинская военная прокуратура объявила о заключении под стражу бывшего матроса-контрактника из Севастополя, за то что в 2014 году он получил гражданство РФ и не пожелал продолжить службу в ВМС Украины с переводом в Одессу.

По данным правозащитников, к сотням российских граждан, сидящих в украинских тюрьмах, применяются пытки.

По предположению наблюдателей, возможно, данный акт гуманизма осуществлен в рамках каких-то тайных договоренностей, и мы скоро станем свидетелями обмена капитана «Норда» и других членов команды на украинских браконьеров. В ином случае, отмечают эксперты, это «будет очередным жестом доброй воли в пустоту».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.10.18

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