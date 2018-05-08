«Это были настоящие пираты»: в Москве раскрыли некоторые подробности захвата сейнера «Норд»

Арест крымского сейнера «Норд» был настоящим пиратским захватом. Об этом заявил постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Крымские рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

По словам Мурадова, воды Азовского моря не делимитированы: существует лишь условная пятикилометровая граница территориальных вод, в которые заходить не принято. «Норд» находился в водах совместного пользования, в 10 километрах от условной границы территориальных вод Украины. «Подчеркну: судно было в водах общего пользования, в 15 километрах от берега. Его пиратским образом захватили и отбуксировали в Бердянск», – цитирует РИА «Новости» Мурадова, подчеркивающего, что силовой захват судна был абсолютно незаконным.

Какие меры предпринимаются для того, чтобы вернуть захваченных рыбаков в Крым, Мурадов не рассказал. Между тем, на территории Украины остаются капитан судна Владимир Горбенко и 7 членов экипажа. Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Вчера в Крыму состоялись похороны его младшего брата, но Горбенко на церемонию не отпустили.

Остальных членов экипажа привлекли к административной ответственности и теперь не выпускают из Украины, требуя признать себя гражданами «Незалежной» и предъявить соответствующие паспорта (российские документы у моряков отобрали сразу после похищения).

С момента захвата судна прошло 47 дней.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.05.18

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