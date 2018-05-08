У постпреда Крыма при Путине сдали нервы: Ситуация с «Нордом» вопиющая

Для освобождения моряков сейнера «Норд», захваченного Украиной, необходимы жесткие меры. Об этом заявил постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Крымские рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. С момента захвата судна прошло 47 дней: двум членам экипажа – коку и юнге удалось вернуться в Крым. На территории Украины остаются капитан судна Владимир Горбенко и еще 7 членов экипажа.

«Ситуация, на мой взгляд, вопиющая, недопустимая. Уже прошло более месяца как были похищены в водах общего пользования Азовского моря наши моряки, – цитирует Мурадова РИА «Новости». – На сегодняшний день почти все они остаются на украинской территории».

Постпред считает, что официальными протестами и требованиями об освобождении ничего сделать не удается – нужны более жесткие меры, тем более что крымчане подвергаются издевательствам.

«Их не выпускали на берег почти две недели, удерживая на борту крошечного судна с пятью тоннами гниющей рыбы. Более месяца их незаконно удерживают на территории Украины. У крымчан изъяли выданные им посольством России документы. Они находятся без средств существования, а дома страдают их семьи, лишившиеся кормильца. В то же время украинские власти не могут предъявить им какие-либо обвинения. Ситуация абсурдная, зашедшая в тупик».

Мурадов подчеркивает: крымчане надеются на более активную позицию государства в решении этой проблемы. «Кое-кто говорит, что мы должны действовать правовым путем. Конечно, можно обратиться в международные суды, в Гаагский морской трибунал или в Европейский суд по правам человека. Но эти методы являются долговременными и по отношению к пиратам и бандитам не работают. В таких случаях требуется жесткий и быстрый ответ, чтобы отрезвить преступников», – считает Мурадов, добавляя: крымчане рассчитывают, что сильное во всех отношениях российское государство такие меры сможет найти и применить уже в ближайшее время, добившись освобождения моряков.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.05.18

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