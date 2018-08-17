«Повезло»: крымчанка Одновол получила срок на Украине

Суд вынес решение по делу крымской активистки движения «Волонтеры победы» Елены Одновол.

Как сообщал «Новый День», украинские силовики задержали крымчанку, которая находилась на пятом месяце беременности, в апреле этого года. За участие в сборе подписей в Крыму в поддержку президента России Владимира Путина на выборах, на Украине Одновол обвили в «государственной измене» и заключили под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд приговорил активистку к трем годам лишения свободы условно. По словам украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня крымчанка будет освобождена из херсонского СИЗО. Однако где Одновол будет отбывать условный срок наказания, пока не уточняется. Известно, что на встречу к крымчанке собирается отправиться ее мать, живущая на полуострове. Отметим, как протекает беременность крымчанки, украинская сторона не сообщает.

Напомним, по законам «Незалежной» за «госизмену» грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Так, что можно смело сказать, что Одновол повезло. Причины ее «везения» не известны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.08.18

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