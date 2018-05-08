На Украине задержали моряка из Крыма: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Одессе задержали моряка из Севастополя и обвинили в дезертирстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона «Незалежной» подозревает в дезертирстве бывшего рулевого-сигнальщика учебного катера академии ВМС имени Нахимова в Севастополе, в 2014 году получившего гражданство России. Известно, что после воссоединения Крыма с РФ, молодой человек не явился на службу в Одессу, куда якобы перевили академию Нахимова.

Крымчанин был задержан 4 мая. С какой целью он решил посетить соседнюю страну, не сообщается. По ходатайству военной прокуратуры 5 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 308 тысяч гривен – в рублевом эквиваленте около 735 тысяч.

По законам сопредельного государства молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе украинского ведомства. Как сообщал «Новый День», в Крыму создадут рабочую группу, которая займется вопросами, связанными с поддержкой родных и близких крымчан, пострадавших от незаконных действий Украины.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 08.05.18

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