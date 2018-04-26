Правительство РК обещает помощь крымчанам, преследуемым Украиной

В Крыму создадут рабочую группу, которая займется вопросами, связанными с поддержкой родных и близких крымчан, пострадавших от незаконных действий Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после инцидента с задержанием крымчанки Елены Одновол, которую 23 апреля во время пересечения границы с Украиной схватили сотрудники СБУ, власти Крыма рекомендовали Общественной палате РК создать мониторинговую группу, отслеживающую подобные инциденты. Похищенные «Незалежной» жители полуострова смогут получить юридическую, методическую и материальную помощь. Также рабочая группа займется освещением подобных ситуаций в СМИ, в том числе зарубежных.

«Последний случай с задержанием украинскими властями крымской активистки в очередной раз доказывает, что руководство сопредельного государства не знает слова «закон». Киев желает лишь одного – наказать крымчан за выбор, совершенный в 2014 году. Еще раз напомню господину Порошенко и его прихлебателям, что выбор крымчан окончательный и никакие акции против нас не изменят принятого решения», – написал на своей странице в Фейсбуке глава республики Сергей Аксенов, добавив: правительство РФ делает все возможное, чтобы таких случаев впредь не возникало.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала крымскую активистку движения «Волонтеров Победы» Елену Одновол, объявив ее доверенным лицом президента России и обвинив в подрывной деятельности. За то, что она принимала участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму, ей предъявлено подозрение в госизмене. Беременная крымчанка взята под стражу на два месяца.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 26.04.18

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