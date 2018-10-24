Киев сполна отблагодарил Москалькову за гуманизм к украинскому браконьеру

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой пригрозили запретом на въезд на территорию Украины из-за визита в Керчь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Москалькова приехала в город после массового убийства в политехническом колледже, чтобы провести встречи с родственниками пострадавших и погибших.

Украинский омбдусмен Людмила Денисова усмотрела в действиях Москальковой нарушение законов Украины, напомнив, что ранее ей уже был запрещен въезд в «Незалежную».

«Омбудсмен РФ приехала в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы. За такие действия ей было запрещено въезжать на Украину. Ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ по взаимным и синхронным посещениям заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда на Украину и поставить под угрозу взаимные посещения», – написала Денисова на своей странице в Facebook.

Примечательно, что о возможности запрета Денисова написала после того как посетовала на игнорирование Москальковой ее предложения вместе выполнить «гуманитарную миссию» в Крыму.

Напомним, ранее власти России позволили задержанному за браконьерство украинскому моряку Геннадию Отичко покинуть Крым, чтобы посетить похороны матери на Украине.

Москалькова обосновала это решение гуманизмом, а Денисова, убедившись в том, что моряк находится на территории Украины, дала понять, что он не вернется на полуостров.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 24.10.18

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