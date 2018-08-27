На Украине забыли о задержанных в Крыму браконьерах

Руководство Украины не заботит судьба украинских моряков, которые были задержаны у мыса Тарханкут за браконьерство. Об этом заявила уполномоченный по защите прав человека в Крыму Людмила Лубина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано российскими пограничниками еще в мае, однако, как утверждает крымский омбудсмен, власти Украины не пытаются вернуть своих сограждан домой.

«После того, как российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что наша сторона готова осуществить обмен украинских рыбаков на российских с судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море, украинские рыбаки воспряли духом. К сожалению, вторая сторона пока молчит. Неужели власти «Незалежной» забыли о своих моряках?!» – заявила Лубина.

Собственник судна оказывал поддержку морякам только первые две недели. При этом отправил экипаж в рейс без заключения контракта. Капитан судна, в отношении которого возбудили уголовное дело, находится в СИЗО, остальные моряки – свободны в передвижении, однако испытывают большие материальные трудности и остаются на территории полуострова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.08.18

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