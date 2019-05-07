Москва вернула Киеву задержанных на Сиваше украинских браконьеров

Два украинских рыбака, задержанных за незаконный вылов кефали у крымского побережья в сентябре прошлого года, возвращены сегодня в «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявила уполномоченный по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова.

«Сейчас разговаривала с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Она сказала мне, что в рамках наших с ней предыдущих договорённостей были выпущены вместе со своим судном задержанные на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака – Руслан Кондратюк и Андрей Морозов.

Они были арестованы еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ во время швартования лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш. В данный момент они направляются домой на Херсонщину к своим родным», – написала Денисова.

Однако и показания самих рыбаков сразу после задержания, и реальные обстоятельства дела полностью противоречат данным Денисовой о поломке мотора.

Кондратюк и Морозов признались в осознанном нарушении правил пересечения российской границы. Задержанные пограничниками РФ граждане Украины, пояснили, что якобы просто хотели дружески пообщаться с крымскими рыбаками, поэтому и направились к полуострову.

Между тем, рыбаков задержали, когда они швартовались к берегу. По информации регионального Погрануправления ФСБ, они были в состоянии алкогольного опьянения. В их лодке обнаружили около 20 килограммов кефалевых видов рыб.

Тем временем пользователи соцсетей, обсуждая задержание рыбаков, выразили сомнение в осведомленности украинских силовиков о состоянии судна, так как и рыбаки, и катер находились под арестом в Крыму.

Как сообщал «Новый День», в мае прошлого года у мыса Тарханут сотрудники регионального Погрануправления ФСБ задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», установив, что моряки занимались браконьерством.

Также за незаконный рыбный промысел в Черном море в конце августа 2018 года было задержано другое украинское судно – «ЯОД-2105».

В сентябре того же года российские пограничники сообщили о том, что украинские рыбаки перестали ловить рыбу в общих рыболовецких угодьях в Азовском море.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.05.19

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