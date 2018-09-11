«У них мотор сломался!» В Киеве отрицают дружелюбие подвыпивших херсонских рыбаков

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали задержание двух украинских рыбаков в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии ведомства, украинцы оказались на территории полуострова не по своей воле, а из-за поломки лодки.

«Насколько нам известно, у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки, их отнесло к полуострову, где они и были задержаны российскими пограничниками», – цитируют украинские СМИ спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По его словам, российские пограничники при таком случае должны были уведомить Госпогранслужбу Украины. Однако никаких сообщений об аварии в ведомство от российских коллег не поступало.

Стоит отметить, что заявление Слободяна полностью противоречит показаниям рыбаков, которые признались в осознанном нарушении правил пересечения границы. Задержанные российскими пограничниками граждане Украины, пояснили, что просто хотели дружески пообщаться с крымскими рыбаками, поэтому и направились к полуострову.

Напомним, рыбаков задержали, когда они швартовались к берегу. По информации регионального Погрануправления ФСБ, они были в состоянии алкогольного опьянения. В их лодке обнаружили около 20 килограмм кефалевых видов рыб. Украинцев задержали на срок до двух суток, пока пограничники будут разбираться в обстоятельствах инцидента.

Между тем, пользователи соцсетей, обсуждая задержание рыбаков, выразили сомнение в осведомленности украинских силовиков о состоянии судна, так как и рыбаки, и катер находятся под арестом в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в мае у мыса Тарханут сотрудники регионального Погрануправления ФСБ задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», установив, что моряки занимались браконьерством.

Также за незаконный рыбный промысел в Черном море в конце августа было задержано другое украинское судно – «ЯОД-2105».

В сентябре российские пограничники сообщили о том, что украинские рыбаки перестали ловить рыбу в общих рыболовецких угодьях в Азовском море.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.09.18

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