СБУ объявила всех украинских браконьеров заложниками ФСБ

Погранслужба ФСБ «незаконно задерживает» в Азовском море украинских рыбаков, заставляя их «угрозами и шантажом» признаваться в браконьерстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступила контрразведка Службы безопасности Украины.

Основываясь на этом заявлении и неких данных, полученных у граждан Украины, Киев обвиняет Москву в «грубом нарушении норм морского права».

Так, в пример приводится якобы незаконное задержание в акватории Азовского моря двух «мирно рыбачивших» на лодке украинцев, у которых при осмотре «не обнаружили никаких средств лова рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей».

Однако, утверждают в СБУ, задержанных «принудительно доставили в Ейск» и «заставили признаться» в браконьерстве, пугая шпионско-диверсионными статьями УК РФ.

«В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет», – говорится в сообщении СБУ.

При этом в СБУ утверждают, что такие случаи носят «системный характер».

«Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, чтобы подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнению и тому подобное», – заявляют в СБУ.

По мнению наблюдателей, новые обвинения со стороны СБУ в адрес погранслужбы ФСБ является частью информационной войны Украины против России с целью усиления международного давления на Москву.

По другой версии, информационный шум вокруг украинских браконьеров затевается перед очередной провокацией Киева в Керченском проливе.

Напомним, Украина не прекращает попытки пересмотреть статус Азовского моря.

Как сообщал «Новый День», в июне Балаклавский районный суд Севастополя огласил приговор капитану украинского браконьерского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому.

Судно, приписанное к порту Очаков Николаевской области Украины, было задержано 4 мая 2018 года. Украинские моряки в исключительной экономической зоне РФ расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена.

После задержания моряков пограничники достали сети и подсчитали улов браконьеров: в сетях погибли 46 азовских дельфинов, 17 особей камбалы и два катрана. Удалось спасти от «незалежных» сетей более 150 камбал, 4 травяных краба и 3 черноморских акул – катранов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.08.19

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