Украина запустила в Азовское море два бронекатера – пугать Черноморский флот РФ

Власти Украины ответили на усиление морской группировки РФ в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для противостояния с российскими пограничниками Киев задействовал два боевых катера.

По информации заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, техника будет выполнять задачи в акватории Бердянского порта. Одна из главных целей, поставленных перед военными – не допустить осмотры судов, следующих в украинские порты через Азовское море и Керченский пролив.

Напомним, в России приняли решение усилить меры безопасности в Азовском море после похищения украинскими пограничниками сейнера «Норд». Сотрудники Погрануправления ФСБ проводят осмотры судов, останавливая их на законных основаниях.

Между тем, это создало экономические проблемы для Украины, так как судовладельцы отказываются сотрудничать с портами из-за огромных убытков. Несмотря на то, что действия российских пограничников не противоречат международным нормам, президент Украины Петр Порошенко поручил военачальникам страны принять меры для прекращения осмотров.

Как пишут украинские СМИ, по задумке властей планируется создание военно-морской базы в Азовском море. Накануне стало известно о переброске артиллерийских катеров – их перевозят на автотрейлерах.

Спущенные на воду в акватории Бердянского порта – катера «Лубны» и «Кременчуг». Они были заложены в 2016 году и вошли в строй ВМС Украины в 2018 году.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.09.18

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