К границам Крыма отправили опытных диверсантов СБУ

У границ Крыма замечены диверсионно-разведывательные группы Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее направленные к полуострову диверсанты действовали в Донбассе.

Об отправке к границам Крыма групп СБУ сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР, предупредив о возможных попытках сотрудников спецслужбы «Незалежной» устроить теракты в республике.

«Установлено, что для проведения провокаций и террористических актов привлечены сотрудники 5-го управления департамента контрразведки СБУ – майор Козаченко Андрей Владимирович, майор Пашков Иван Степанович, старший лейтенант Фролов Дмитрий Анатольевич. Руководит диверсионно-разведывательными группами заместитель начальника ДКР СБУ полковник Сандурский Анатолий Викторович, известный под позывным «Хутор»», – говорится в сообщении МГБ ЛНР.

По информации сотрудников госбезопасности ЛНР, Сандурский был куратором диверсионной группы, устроившей теракт, в результате которого погиб начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Исполнители были задержаны.

Луганск, Леонид Маковецкий

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