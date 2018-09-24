Шойгу выводит в Чёрное море десятки кораблей и поднимает полсотни самолётов

На юге России, в том числе в Крыму, пройдут масштабные учения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные задействуют более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической и штурмовой авиации.

Кроме того, в учениях примет участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 и около 10 кораблей Черноморского флота.

Эскадрильи оперативно-тактической авиации будут перебазированы в Крым из Ростовской области на первом этапе учений. На протяжении недели они будут взаимодействовать с дивизией ПВО и флотом.

На крымских полигонах Опук и Чауда эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 используют ракеты и бомбы для условных целей – щиты-мишени, установленные в море, и крылатые ракеты береговых ракетных комплексов ЧФ.

Также в рамках учений будет отработана дозаправка в воздухе и проведен воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.

По мнению наблюдателей, очередные масштабные учения вряд ли возымеют серьезное действие на Киев и Запад и не удержат их от дальнейших провокаций, так как там реагируют только на реальные, пусть и не столь грандиозные, военно-дипломатические шаги.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.09.18

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