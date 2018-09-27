Минобороны отработало в Крыму экстренный вывод авиации из-под массированного удара

Российская авиация в рамках учений отработала в Крыму масштабный вывод авиатехники из-под удара условного противника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эскадрилья Су-30СМ покинула аэродром в течение десяти минут. Истребители выполнили одиночные и парные взлеты с минимальным интервалом.

По информации пресс-службы Южного военного округа, за указанное время техники подготовили более 10 истребителей к вылетам, выполнив подвеску ракетного вооружения. За экстренным взлетом последовали ракетные пуски для поражений мишеней на полигоне «Опук».

Напомним, масштабные учения проходят на юге России, в том числе и в Крыму. В них задействованы более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической и штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.09.18

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