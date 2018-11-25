Опубликованы кадры оттеснения кораблём ФСБ РФ украинского бронекатера

В СМИ появилось видео, как российский пограничный корабль сбивает с намеченного курса один из украинских бронированных катеров, который в составе группы пробивается к Крымскому мосту, чтобы проследовать в Азовское море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», кадры сближения российских кораблей с катерами противника показал телеканал Звезда.

украинский бронекатер сбивают с курса

Опубликовано пользователем YouTube «Политика и не только»

Как сообщал «Новый День», сегодня рано утром украинские военные бронекатера грубо нарушили границу России, попытавшись без согласования с Москвой прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками в Керченском проливе.

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

Симферополь, Валентин Карамазов

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