Лавров посоветовал Вашингтону поучиться у Москвы гуманизму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмёл все обвинения в адрес России в якобы негуманном отношении к задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Лавров подчеркнул, что Москва с самого начала конфликта действует в отношении нарушителей границы исключительно в правовом русле, как это принято в подобных случаях во всех странах.

«Они нарушили международное право и российские законы. Вторглись в территориальные воды Российской Федерации незаконно, не покидали эти воды, отказывались отвечать на запросы. Это преступление, которое, я думаю, в любой стране считается таковым», – заметил глава МИД и добавил, что решение по возможному освобождению или обмену украинских моряков будет приниматься только после окончания следствия и суда.

«Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд. Они нарушили российское и международное право, вторглись в наши территориальные воды. Когда будет решение суда – тогда и будем решать», – объяснил Лавров.

Министр также указал, что в отличие от России, в так называемых демократических странах с нарушителями границ обращаются куда менее гуманно.

«США вон вообще отдали приказ стрелять по нарушителям границы с Мексикой. Мы так с украинскими моряками не поступали», – отметил Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ.

Напомним, к границам Мексики и США приблизился «караван» из нескольких тысяч мигрантов, вышедший из Гондураса, чтобы просить убежища в Америке.

Президент США резко отреагировал на попытки мигрантов прорваться через границу и на их агрессивные действия в отношении пограничников.

«Мы не собираемся это терпеть. Они станут кидать камни в наших военных – наши военные отвечают. Мы будем рассматривать камни как винтовку. Если они бросят камни, как бросали в мексиканскую полицию, я скажу считайте это стрельбой из винтовки», – заявил Дональд Трамп.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.18

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