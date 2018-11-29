Порошенко выписал попавшим в СИЗО морякам по 1700 у.е.

Министр обороны Украины Степан Полторак приказал премировать по 50 тысяч гривен (примерно, $1700) каждого, задержанного в Керченском проливе нарушителя российской границы. Вознаградить задержанных поручил главнокомандующий Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», приказ опубликован в социальной сети Twitter.

«По поручению президента Украины подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 000 гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны спецслужбами РФ и взяты в плен 25 ноября», – написал Полторак.

Как сообщал «Новый День», в крымской столице завершился судебный процесс по определению меры пресечения морякам трёх судов ВМС Украины, которые нарушили границу РФ и своими хаотичными манёврами заблокировали судоходство в Керченском проливе.

Напомним, вечером 25 ноября российские пограничники применив силу задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законное требование остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии и ввел в десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей военное положение на 30 дней. Все 24 задержанных украинских моряков решением судов Керчи и Симферополя отправлены под арест до 25 января.

Президент Владимир Путин, комментируя накануне события в Керченском проливе, заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко нужна была провокация в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.11.18

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