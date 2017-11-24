Крымчане предъявят Украине иск за водную блокаду

Предприятие из Красноперекопского района Крыма подаст первый многомилионный иск из-за водной блокады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматели занимались выращиванием рыбы, а после прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал им был причинен ущерб на сумму около 53 млн рублей. В связи с этим иск будет подан в Хозяйственный суд Киева. Ответчиками выступит управление Северо-Крымского канала и профильные ведомства, которые принимали решение о прекращении подачи воды.

«Это первая ласточка. У нас в планах в ближайшее время подать несколько исков от ряда крымских предприятий. Мы понимаем, что, скорее всего, на Украине в этом вопросе мы столкнемся с заговором молчания. И под любым предлогом киевские власти, скорее всего, будут пытаться этот иск не замечать, игнорировать. Но мы понимаем, что необходимо просто пройти так или иначе украинские инстанции для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность апеллировать к Европейскому суду по правам человека в Страсбурге», – цитирует РИА «Новости» адвоката, председателя рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

По его словам, судебные разбирательства, скорее всего, завершатся не ранее чем через 2-3 года. При этом по оценке Молохова, у пострадавших крымчан есть все шансы на получение денежных компенсаций.

Напомним, Северо-Крымский канал, построенный в 1961-1971 годы, пропускал 1,2 млрд кубов днепровской воды в год. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.11.17

Синдром Плюшкина: крымчанка устроила «возгорающуюся» свалку в своей квартире (ФОТО). / Лета не хватило: в Керчи в снегопад меняют крышу (ФОТО). / Блогер Анатолий Шарий считает неизбежным возвращение Крыма в состав Украины. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»