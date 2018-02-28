Украину завалят исками за блокаду Крыма

Правительство Крыма в 2018 году намерено предъявить Украине десятки исков за организацию блокады полуострова. В первую очередь, речь идет о блэкауте.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 22 ноября 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва экстремистами опор ЛЭП в Херсонской области. В то время Крым на 80% зависел от поставок электроэнергии из Украины. Полуостров был полностью обесточен. Был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года и был отменен после ввода в эксплуатацию энергомоста. Ущерб экономике полуострова оценен более чем в 2 млрд рублей.

«Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута, – цитирует РИА «Новости» руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова. – Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление».

Молохов отметил, что многие крымчане опасаются судиться с Украиной, так как в «Незалежной» живут их родственники: «Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно», – подчеркнул Молохов, предложив всем пострадавшим от блэкаута обращаться в рабочую группу.

Напомним, первый многомиллионный иск Киеву предъявило предприятие из Красноперекопского района – за перекрытие Северо-Крымского канала. Ущерб был оценен в 53 млн рублей. Хозяйственный суд Киева отказался рассматривать эту претензию. В первых числах марта будет подана кассационная жалоба.

«У нас нет никаких иллюзий, – говорит Молохов. – Кассация, скорее всего, завершится так же: то есть, никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается. Поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.02.18

За выборами в Крыму будут наблюдать представители Норвегии. / 28 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / В Севастополе не могут поделить мусор. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»