Аксенов: Энергоблокада Крыма войдет в учебники отечественной истории

Энергоблокада Крыма и преодоление ее последствий войдут в будущие учебники отечественной истории. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня исполняется 2 года с начала блэкаута на полуострове: в ночь на 22 ноября 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва экстремистами опор ЛЭП в Херсонской области. В то время Крым на 80% зависел от поставок электроэнергии из Украины. Полуостров был полностью обесточен. Был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года и был отменен после ввода в эксплуатацию энергомоста. Ущерб экономике полуострова оценен более чем в 2 млрд рублей. «Уверен, что энергоблокада Крыма и преодоление ее последствий войдут в будущие учебники отечественной истории. С одной стороны – как акт государственного терроризма, организованный преступным киевским режимом. С другой – как очередной пример единства крымчан, которые в те трудные дни проявили свои лучшие качества – патриотизм, взаимовыручку, гражданскую зрелость и ответственность. Энергоблокада сплотила крымчан и еще больше укрепила нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года. Нам помогала вся Россия, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Надеюсь, учебники расскажут и о реакции так называемых правозащитников на энергоблокаду нашего полуострова. Ни одна из международных правозащитных организаций ни тогда, ни позже никак не отреагировала на это вопиющее нарушение всех мыслимых прав крымчан, включая право на жизнь».

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что лично у него не вызывает никакого удивления тот факт, что на Украине так никто и не привлечен к ответственности за «бандитские и террористические действия», нарушившие электроснабжение полуострова.

«Этот печальный двухлетний юбилей только показывает, что за эти два года никто не прозрел ни на Западе, ни на Украине. Можно сделать вывод, что это совершенно привычная и обычная практика украинская, когда бандитскими и террористическими действиями решаются политические вопросы, без учета гуманитарных, социальных и прочих законных потребностей населения», – цитирует Иоффе РИА «Новости».

Кстати, в правительстве Украины признали, что подрыв опор ЛЭП и блэкаут в Крыму нанесли больше вреда самой «Незалежной», чем полуострову.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.11.17

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