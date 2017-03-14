В правительстве Украины признали «блэкаут» более вредным для себя, чем для Крыма

Публикации за 14.03.17

В правительстве Украины признали, что подрыв опор ЛЭП и создание «блэкаута» в Крыму нанесли больше вреда самой незалежной, чем полуострову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение на одном из украинских телеканалов озвучил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак.

По его словам, до того, как экстремисты устроили «энергоблокаду» Крыма, Украина могла выдвигать некие условия и пользоваться своим положением снабжающей важным ресурсом стороны.

«В тот момент, в 2015 году, мы получали электроэнергию перетоком из Российской Федерации, если кто-то не знает. Это фактически спасало наши мощности и электрическую систему, которая была в нашей стране на тот момент. Договор с Российской Федерацией на поставку электроэнергии в Крым заканчивался 23 или 26 декабря. 26 декабря Украина за счет электроэнергии должна была получить миллион тон угля из Российской Федерации. После этого, насколько я понимаю, план был простой: заканчивается действие контракта, и у Украины как у государства развязываются руки, и мы говорим: «Ребята, если вы хотите, чтобы мы вам поставляли электроэнергию, сделайте то, то и то», – заявил Гримчак.

Как заверяет представитель так называемого министерства по вопросам «временно оккупированных территорий», экстремисты пошли против логики, вразрез с позицией чиновников незалежной и тем самым едва не подвели Украину к тому, чтобы ее жители массово встречали зиму в холоде.

«Наши великие патриоты почему-то за месяц до завершения контакта подорвали ЛЭП и заблокировали это. То, что у нас чуть не вылетела энергетическая система страны после резкого сброса нагрузки на станции, – это другое дело. На тот момент нужно было спасать систему. Украина могла зайти в зиму без своей энергетической системы, отопления, света и всего другого», – сообщил Гримчак.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва экстремистами опор ЛЭП в Херсонской области. На полуострове был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года, и был отменен спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию энергомоста.

Киев, Леонид Маковецкий

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