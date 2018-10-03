В Страсбурге рассмотрят иск Красноперекопска к Киеву

Европейский суд по правам человека получил к рассмотрению первый иск по водной блокаде Крыма, организованной властями Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», направило иск предприятие «Крымский рыбкомбинат» (Красноперекопск), получившее ущерб на сумму 53 миллиона рублей из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Первоначально иск был направлен к украинским структурам, однако суд на Украине отказался рассматривать дело: «Мы прошли три инстанции на Украине, и на днях это документ уже поступил в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», – сообщил адвокат, член Международного совета российских соотечественников Александр Молохов.

По его мнению, представителям Крыма пора прекратить просто рассуждать о нарушении прав жителей полуострова властями Украины и добиваться юридического признания блокад незаконными.

«Насколько возможно, мы будем это делать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы создадим общественную организацию «Фонд правовой защиты интересов Крыма». И главной задачей организации как раз будут эти функции», – приводит слова Молохова «РИА Новости».

По его мнению, западные СМИ стараются не затрагивать тему нарушения прав крымчан, поэтому об этом следует чаще напоминать на различных международных площадках.

Напомним, ранее Молохов сообщил о подготовке нескольких десятков исков, связанных с блэкаутом 2015 года, когда украинские экстремисты обесточили полуостров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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