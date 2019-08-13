«Поговорите с Киевом…» Власти Крыма расписываются в бессилии решить проблему водоснабжения

Власти Крыма, похоже, расписались в бессилии обеспечить север полуострова водой и завели разговор о возобновлении поставок с Украины через Северо-Крымский канал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский вице-премьер, постоянный представитель РК при президенте Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской, так как исток Днепра находится на территории России.

«Киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, – цитирует постпреда РИА «Новости», – но и международное право пользования стоками международных рек, тем более что речь не идет о безвозмездном обеспечении Крыма водой. Украинская сторона не может не принимать во внимание, что Россия продолжает поставлять жизненно важные для нее ресурсы, прежде всего, энергетические. На мой взгляд, это вопрос серьезного разговора с Киевом».

Крымские депутат Госдумы Мурадова поддержали, предложив заключить с Киевом соглашение по поставкам воды в Крым. При этом депутат Михаил Шеремет заявляет, что полуостров адаптировался к водной блокаде: население не испытывает нужды в воде, а сельское хозяйство перешло на менее влагопотребляемые культуры. Необходимость заключения соглашения о поставках воды он объяснил заботой об Украине: перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, где умирает сельское хозяйство.

Отметим, что во многих населенных пунктах Крыма вода подается графику – несколько часов в сутки и то не каждый день. Особенно сложная ситуация на севере Крыма, где воду приходиться добывать из подземных источников, это ведет к понижению грунтовых вод и засаливанию почвы.

Российские ученые неоднократно предлагали властям Крыма варианты решения проблемы водоснабжения, но все предложения в правительстве Крыма не нашли отклика – их сочли либо слишком дорогими, либо неинтересными.

Между тем, в администрации президента Украины Владимира Зеленского еще в конце июля заявили: вариант подачи воды в Северо-Крымский канал не рассматривается, так как позиция предыдущего президента и его кабмина по водной блокаде полуострова была «правильной и верной». В Киеве не скрывают, что используют водную блокаду как один из рычагов давления на Россию.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.08.19

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