Украину принудят к переговорам по открытию Северо-Крымского канала

Москва должна инициировать переговоры с Украиной по разблокированию подачи днепровской воды в Крым.

Предполагается, что Киеву жёстко напомнят о принадлежности России истоков реки Днепр.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на совещании по улучшению инвестиционного климата на полуострове.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», – цитирует Мурадова ТАСС.

Полпред Крыма при Кремле добавил, что этого требуют проблемы северных территорий полуострова.

Ранее Георгий Мурадов заявлял, что рассматривается вопрос о перекрытии Украине днепровской воды из России, чтобы подвигнуть Киев к переговорам по открытию Северо-Крымского канала.

«Крупный приток Днепра – река Десна. Она проходит рядом с Окой. Не из Днепра в Десну – потому что в этом нет смысла, а вот из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды перебрасывать было бы можно. Три-четыре кубокилометра из Десны забирать и давать этот переток на Оку и Волгу вполне возможно», – рассказал Мурадов.

В таком случае, воды Днепра пойдут не «в обход» Киевского водохранилища, а мимо всей Украины.

Мурадов выразил надежду, что в Киеве представляют, насколько может обмелеть главная водная артерия «Незалежной», и поэтому будут вынуждены проявить договороспособность.

«Пока в виде обсуждения, потому что мы понимаем, что тогда Киев останется с порогами, и там просто нельзя будет плавать. Десна практически у Киева впадает в Днепр. Сразу, так сказать, создадутся проблемы. Но мы все-таки ждем благоразумия с украинской стороны, чтобы провести переговоры по стоку международных рек, какими являются Днепр, Десна и так далее», – сообщал постпред Крыма в эфире телеканала «Россия-24».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.08.19

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