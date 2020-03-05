Глава Совбеза Украины обвинил Китай в распространении эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса произошла в результате утечки штамма из секретной лаборатории в городе Ухань.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

При этом глава украинского Совбеза потребовал от журналистов не перекладывать «вину» за распространение вируса COVID-19 на животных.

«Прежде всего, в Китае это уже за 80 тысяч заразившихся. Там был город, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла та утечка», – заявил Данилов в интервью «Украинскому радио».

«Мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит», – настаивает Данилов.

Отметим, что «Украинское радио» уже удалило слова чиновника о «китайской лаборатории» из текстового варианта интервью.

Как сообщал «Новый День», ранее Данилов заявил, что украинцы могут воспользоваться для борьбы с коронавирусом «проверенными и лучшими народными средствами» – луком, салом и чесноком.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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