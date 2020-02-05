Экономический рост в ЛДНР хоронит последние надежды Киева на реинтеграцию Донбасса

Правительсьтво России подключит народные республики Донбасса к планам ускоренного экономического роста в РФ, озвученным президентом Путиным в послании к Федеральному собранию.

Это приведёт к окончательному отрыву ЛДНР от Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом на украинском телевидении выступил киевский журналист Юрий Молчанов.

«В РФ сейчас очень много изменений и во внутренней политике, и во внешней, в том числе они планируют решение по Донбассу, и то, что они сейчас начинают активно применять – это налаживание экономической ситуации на Донбассе.

Сейчас планируется отодвинуть немножко от дел господина Курченко (по некоторым сведениям, тайный украинский куратор Донбасса – прим. «НД»), который, как известно, заправляет там многими процессами, связанными в том числе и с угольной отраслью, и со многими направлениями, и это на самом деле самое страшное, что может произойти для Украины.

Поскольку пока ещё Донбасс пребывает в более депрессивном состоянии, чем мы, мы ещё можем о чём-то говорить – о реинтеграции, о возвращении. Но как только на Донбассе начнёт улучшаться экономическая ситуация – а РФ, в принципе, может это сделать – как только там начнут видеть, что жизнь становится лучше, чем в Украине, на фоне этой гуманитарной, точнее антигуманитарной политики, которую сейчас пытаются проводить господин Бородянский (министр культуры – прим. «НД») и его компания, у меня очень большой вопрос, захотят ли вообще люди в эту сторону смотреть», – приводит слова Молчанова «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что киевская власть не в состоянии «переварить» и интегрировать сегодняшний Крым даже в случае его внезапного возвращения Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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