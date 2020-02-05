Только не это: в Киеве боятся возвращения Крыма

Украина не в состоянии «переварить» и интегрировать сегодняшний Крым даже в случае его внезапного возвращения Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, у Киева нет ни политических, ни экономических, ни административных ресурсов принять и встроить Крым в состав Украины.

«Вот если агрессор – Российская Федерация – завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать...

То есть, готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только», – приводит ТАСС слова представителя Зеленского.

Напомним, сегодня Верховная Рада провалила законопроект о выплате пенсий «украинским гражданам», проживающим на «временно оккупированных территориях».

Как стало известно, непосредственно перед голосованием украинское правительство выступило с предложением снять законопроект с повестки дня.

Кабмин объяснил свою инициативу отсутствием в бюджете необходимых средств для выплаты пенсий жителям Крыма и Донбасса.



Симферополь, Иван Капустин

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