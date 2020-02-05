Украина отказала крымчанам в пенсиях – нет денег

Верховная Рада провалила законопроект о выплате пенсий «украинским гражданам», проживающим на «временно оккупированных территориях».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», несмотря на подавляющее большинство в парламенте депутатов президентской партии «Слуга народа», проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» не набрал достаточного количества голосов.

Как стало известно, непосредственно перед голосованием украинское правительство выступило с предложением снять законопроект с повестки дня. Кабмин объяснил свою инициативу отсутствием в бюджете необходимых средств для выплаты пенсий жителям Крыма и Донбасса.

«При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривен. Это нетривиальные дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств.

Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами», – заявил замминистра финансов Украины Юрий Джигир.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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