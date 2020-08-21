Зеленский придумал, как побыстрее «вернуть Крым»

Крым на Украину «вернётся обязательно», однако это произойдёт гораздо быстрее, если рядом с полуостровом на зависть крымчанам расцветёт «сияющая, успешная» Херсонская область.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время рабочей поездки на юг Украины заявил Владимир Зеленский, выступая перед коллективом херсонского завода «Паллада».

«Херсонщина имеет всё. Нет только одного – нет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, а наша задача. И напоследок – совсем рядом украинский Крым. Он обязательно к нам вернётся. И я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдёт намного быстрее», – приводит «ПолитНавигатор» слова Зеленского.

Отметим, что в Херсонской области сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. За последние несколько лет положение только ухудшилось. Блокада Крыма со стороны Киева ещё больше усугубила кризис и привела к разорению сотен фермерских хозяйств, поставлявших на полуостров свою продукцию.

Между тем, в самом Крыму уже высмеяли речь Зеленского о «сияющей Херсонщине» и попросили украинского президента не бросать зря слова на ветер и отказаться от бессмысленного заклинания о «возвращении Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

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