«Никогда не простим» – Зеленский выступил с угрозами по Крыму

Все, кто принял участие в процессе возвращения Крыма в состав России, никогда не будут прощены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время парада в Одессе в день военно-морских сил Украины заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, он пригрозил и тем, «кто не позволил» находившимся в Крыму украинским морякам помешать воссоединению полуострова с РФ.

«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», – заявил Зеленский и добавил, что Киев «всё равно вернёт все территории», применив «асимметричные меры».

При этом украинский президент пообещал вооружить «новыми ракетами» все имеющиеся на вооружении у «Незалежной» корабли.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.07.20

В Крыму отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом. / Пушилин заявил о нулевых перспективах возвращения Донбасса в состав Украины. / Экс-премьер ДНР заявил о скором вхождении республик Донбасса в состав России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»