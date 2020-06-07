«Сбылась мечта идиота»: Зеленский ликвидировал Севастополь и передал его Бахчисараю

Министерство развития общин и территорий Украины в рамках административно-территориальной реформы направило на согласование в кабмин и администрацию президента «Незалежной» проект нового административного деления страны – с укрупнёнными районами областного подчинения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», карты с новым административно-территориальным делением областей опубликованы на правительственном портале «Децентрализация».

Авторы пректа не обошли своим вниманием и несуществующую «украинскую» территорию – «Автономную республику Крым».

Так, согласно новому административному делению в украинской версии, в Крыму ликвидированы все 11 городов республиканского значения с подчинёнными им территориями, а районы укрупнены – с 14 до 10.

Кроме того, Севастополь ликвидирован как отдельный субъект и вошёл в состав Бахчисарайского района Крыма. Красноперекопск переименован в Яны Капу, а Красногвардейское в Курман.

«Шоумен – он и есть шоумен... Сбылась мечта идиота», – коротко комментируют крымские пользователи интернета инициативу команды Зеленского.

Напомним, российская Республика Крым состоит из 25 административно-территориальных единиц и соответствующих муниципальных образований.

Всего в Крыму 14 муниципальных районов и 11 городов республиканского значения с подчинёнными им территориями.

Севастополь является отдельным субъектом Российской Федерации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.06.20

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