Вместо Севастополя и Симферополя: в Киеве подтвердили, что Бахчисарай станет политическим центром Крымского полуострова

Севастополь больше не будет «городом особого значения на Украине» наряду с Киевом. Вместо него особый статус на Крымском полуострове получит Бахчисарай.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава запрещённого в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» и депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

«Пока еще в Конституцию Украины не внесены соответствующие изменения... но там есть отдельный пункт, в котором говорится, что впоследствии, после внесения соответствующих законов, статус Севастополя будет пересмотрен.

Город Севастополь в нашем общем представлении – здесь позиции абсолютного большинства разных сторон совпадают – он не должен иметь особый статус на территории Крымского полуострова», – заявил Чубаров.

По его мнению, у крымской столицы Симферополя должны остаться лишь административные функции, а статус политической столицы перейдёт Бахчисараю.

«Сегодня все привыкли к тому, что Симферополь является административным центром Автономной республики Крым. Но в связи с восстановлением прав крымскотатарского народа, в связи с необходимостью учета всех исторических и культурологических аспектов, есть предложение у экспертов, чтобы Бахчисарай был выделен в составе крымской автономии специальным статусом и, в то же время, Симферополь мог бы остаться как административный центр крымской автономии», – приводит слова Чубарова «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне министерство развития общин и территорий Украины в рамках административно-территориальной реформы представило проект нового административного деления страны – с укрупнёнными районами областного подчинения.

Авторы проекта не обошли своим вниманием и несуществующую «украинскую» территорию – «Автономную республику Крым».

Так, согласно новому административному делению в украинской версии, в Крыму ликвидированы все 11 городов республиканского значения с подчинёнными им территориями, а районы укрупнены – с 14 до 10.

Кроме того, Севастополь, судя по карте, ликвидирован как отдельный субъект и вошёл в состав Бахчисарайского района Крыма. Красноперекопск переименован в Яны Капу, а Красногвардейское в Курман.

Примечательно, что обозначенные красным цветом границы Бахчисарайского района не отделяют Севастополь, а включают его. В то же время, Севастополь с прилегающими территориями не выделен белым цветом в качестве отдельного субъекта, как выделен Киев внутри Киевской области.

Симферополь, Иван Капустин

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