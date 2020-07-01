Зеленский стянул войска на границу с Крымом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) приведены в боевую готовность на юге страны в связи «с возможной агрессией России со стороны Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев, сославшись на приказ главнокомандующего Зеленского.

По его словам, планы Вооружённых сил РФ провести в Крыму манёвры в рамках широкомасштабных учений «Кавказ 2020» свидетельствуют о намерении Москвы «предпринять вторжение» в Херсонскую область Украины.

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», – заявил Наев.

Напомним, слухи о возможном «нападении России на Украину из Крыма» ранее распространяли МИД Украины и экс-командующий силами США в Европе генерал Бена Ходжес.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.07.20

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