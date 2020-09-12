Зеленский заверил, что подавил страх перед военными учениями РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подвёл итог длительной пропагандистской истерии украинских политиков, блогеров и СМИ по поводу назначенных на сентябрь в России и Крыму масштабных учений «Кавказ-2020».

Напомним, в Киеве едва ли не ежедневно били тревогу и предвещали вторжение российских войск – то со стороны Донбасса, то со стороны Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отсутствии в украинском руководстве страха перед российскими манёврами Зеленский заявил в ходе рабочей поездки в Одессу, отвечая на соответствующий вопрос местных журналистов.

«Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся, мы готовы полностью», – сказал украинский президент и добавил, что уже детально обсудил предстоящие российские учения с представителями Генштаба, Министерства обороны и разведки.

Как известно, основные манёвры в рамках учений «Кавказ-2020» пройдут на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области, а также на Чёрном и Каспийском морях с 21 по 26 сентября.

В свою очередь, Украина намерена в ответ провести в конце сентября свои командно-штабные учения – «Совместные усилия-2020», которые пройдут «в соответствии со стандартами НАТО».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.20

Россия вошла в тройку главных экспортёров картофеля на Украину. / Путину не нужен Лукашенко для присоединения Белоруссии – Климкин. / В Крыму пропала жительница Челябинска. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»