«У нас одна из сильнейших армий в Европе» – Зеленский готов дать России «жёсткий» военный ответ

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина имеет одну из «самых сильных армий в Европе». В этом его убедили «европейские и американские эксперты».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовности дать жёсткий отпор России, «если будет продолжаться эскалация», Зеленский заявил в интервью британскому изданию «Гардиан».

Вместе с тем, по его словам, Украина не станет инициировать военное решение конфликта в Донбассе или «брать силой Крым». Киев даже готов пойти на диалог с Москвой.

«Нам всем нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо. Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: «Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю». Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире...

Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, как атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. И это, кстати, все подтверждают: европейские, американские военные эксперты. Поэтому... Но нужно попробовать без войны», – осторожно резюмировал украинский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.03.20

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