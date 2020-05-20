Зеленский: Скоро додавим Россию в Донбассе

Киев будет формально придерживаться Минских соглашений ещё несколько месяцев ради сохранения Западом ограничительных мер против Москвы. За это время измученная санкциями Россия не выдержит и согласится на пересмотр минских договорённостей на условиях Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, пока нет необходимости прибегать к планам «В» и «С» – разрыву соглашений и одностороннему выходу из минского процесса.

«Будем держаться за Минск. С Минском связаны санкции против РФ. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей. Я не хотел бы переходить к плану «В» и «С», – заявил Зеленский.

Напомним, Киев требует пересмотреть порядок выполнения Минских соглашений и вернуть ему контроль над украино-российской границей в Донбассе до проведения выборов в ЛНР и ДНР.

В свою очередь, народные республики Донбасса уже заявили, что никогда не согласятся на это, а Москва потребовала от Украины безусловного выполнения минских договорённостей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.05.20

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