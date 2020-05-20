«Снарядов не жалеть»: в Донбассе приняли решение отвечать на каждый украинский обстрел

Артиллерия ДНР и ЛНР больше не будет молчать в ответ на украинские обстрелы. Одностороннее соблюдение перемирия грозит республикам всё большими потерями среди мирных жителей и разрушением критически важных объектов инфраструктуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что артиллеристам ДНР и ЛНР отдан приказ «не жалеть снарядов», сообщает со ссылкой на свои источники в силовых структурах республик телеграм-канал @wargonzo донецкого военкора Семёна Пегова.

«По нашим данным, артиллерия 4-ой бригады вышла на позиции на стахановском направлении (ЛНР) и готова работать на подавление огневых расчетов ВСУ. Интенсивность обстрелов по сравнению даже с предыдущями днями эскалации возросла в разы.

Слова Пасечника (видеообращение о мобилизации и ответных действиях – прим. «НД»), как мы видим, не расходятся с делом. Луганский корпус четко даёт понять, что в случае агрессии Киева бездействовать не собирается.

В дополнение к новостям из ЛНР источники @wargonzo с донбасской передовой сообщают, что 7-я и 4-я бригады вместе с 6-м казачьим полком и всеми мотострелковыми подразделениями также выдвинулись в зоны своей ответственности по полной боевой выкладке в составе БТГР. Артиллеристам дана команда не жалеть снарядов в случае обострения ситуации с противником», – пишет канал Семёна Пегова.

«В Донецке военкоматы обзванивают бывших ополченцев – на предмет их готовности вернуться в строй», – добавляет @wargonzo.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР, Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о боевой готовности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.05.20

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