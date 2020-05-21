Это будет «широкое применение сил»: Луганск не ограничится артиллерийским ответом на украинские обстрелы

Народная милиция Луганской народной республики (вооружённые силы ЛНР – прим. «НД») готова к наступательным действиям, чтобы отодвинуть линию фронта от жилых зон и важнейших объектов инфраструктуры республики, которые страдают от украинских обстрелов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник.

«Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем», – приводит слова Мирошника РИА Новости.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР, Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о боевой готовности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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