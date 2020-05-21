Украинская армия несёт потери – командование ВСУ грозит «ответными действиями»

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщило об одном убитом и четырёх раненых военнослужащих в Донбассе в результате попадания в армейский грузовик 120-миллиметрового миномётного снаряда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл на линии фронта в ЛНР.

«Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение, им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными», – сообщает в Фейсбуке пресс-служба штаба ООС (бывшая АТО).

Ранее о гибели полковника полиции особого назначения украинской нацгвардии и ранении ещё трёх силовиков сообщило МВД Украины.

«Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил полковник и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Бойцам оказывается медицинская помощь», – заявили в МВД.

Напомним, сегодня представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил, что Народная милиция Луганской народной республики (вооружённые силы ЛНР – прим. «НД») готова к наступательным действиям, чтобы отодвинуть линию фронта от жилых зон и важнейших объектов инфраструктуры республики, которые страдают от украинских обстрелов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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