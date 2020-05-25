Война на пороге: глава ДНР сдал кровь и призвал граждан последовать его примеру

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал соотечественников сдавать кровь, которая может понадобиться для раненых бойцов республики на фоне обострения военной обстановки на границе с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в последний месяц Киев усилил интенсивность обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры Донбасса. Республики приняли решение отвечать на каждый выстрел и при необходимости предпринять меры, чтобы отодвинуть линию фронта вглубь украинской территории.

«Вместе с активистами общественной организации «Молодая Республика» сдал кровь.

При таком положении (на фронте) кровь может потребоваться как военным, так и гражданскому населению. Прошу всех, кто может, не оставаться в стороне и сдавать кровь», – призвал Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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