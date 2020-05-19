Луганск намерен отбросить украинские войска – объявлена боевая готовность

Киев должен немедленно прекратить разрушение жилых домов и критически важной инфраструктуры ЛНР, а также не препятствовать артобстрелами работе ремонтных бригад. Если эти условия не будут выполнены, то Народная милиция Луганской народной республики (вооружённые силы ЛНР – прим. «НД») предпримет решительные боевые действия и отодвинет линию фронта на необходимое расстояние.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в экстренном телеобращении заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В результате обстрелов, совершенных вооруженными формированиями Украины 16 мая, была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ. А после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.

Подобные обстрелы мирных жителей ЛНР и гражданской инфраструктуры украинскими военными в последнее время стали регулярными. Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью – уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей Республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения. И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой.

И это происходит на фоне, когда представители Украины в Контактной группе неизменно декларируют свою приверженность всеобъемлющему режиму прекращения огня.

В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры.

В случае продолжения подобных действий со стороны вооруженных формирований Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.

Во избежание эскалации конфликта хочу также обратиться к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой «помочь» Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликта», – цитирует Пасечника Луганскинформцентр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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