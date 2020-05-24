Следком РФ активизировал выявление и уголовное преследование украинских военных преступников

Следственному комитету России приказано активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков в Донбассе. Поручение подписал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России поручил активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков в Донбассе», – приводит слова Петренко РИА Новости.

«Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастных к другим преступлениям», – заявила она.

По её словам на сегодняшний день заведено уже 300 уголовных дел.

«Следственный комитет России в рамках отечественного уголовного законодательства и норм международного права использует все силы и средства для установления имен тех, кто творит беззаконие в Донбассе, уничтожая и запугивая мирное население», – подчеркнула представитель СК РФ.

Напомним, на днях главы ДНР и ЛНР объявили боевую готовность на фоне резкого увеличения обстрелов со стороны Украины.

Отныне артиллерия народных республик Донбасса будет отвечать на каждый украинский обстрел. Армия ЛДНР готова отбросить украинские войска от линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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