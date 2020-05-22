Вас предупреждали: ответным огнём артиллерии ДНР уничтожены украинские миномётчики

Армия ДНР, как и обещала, начала отвечать на каждый украинский обстрел жилых зон и инфраструктуры республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», артиллерия Донецкой республики уничтожила украинские миномётные расчёты, которые вели огонь по населённому пункту Верхнеторецкое.

«Украинские каратели нанесли артиллерийский удар по мирным кварталам нашей республики. Сегодня утром боевики 54-й бригады, грубо наплевав на действующее перемирие и возможную эскалацию конфликта, произвели обстрел населённого пункта Верхнеторецкое из 120-мм минометов, выпустив 15 мин.

В результате разрыва вражеских боеприпасов были полностью разрушены жилой дом по ул. Степная, д.64, а также хозпостройка по ул. Фабричной, 70. Кроме этого, по улице Степной поврежден газопровод и линия электропередач. В настоящее время без газо- и электроснабжения остаются более 60 абонентов поселка», – сообщили в штабе Народной милиции ДНР.

Военные республики оперативно вычислили огневые точки противника и нанесли ответный удар.

«По оперативным данным нашей разведки, потери противника составили до трёх оккупантов – убитыми и четырёх ранеными, также уничтожены два миномёта», – ссылается на сообщение ведомства «ПолитНавигатор».

«Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас.

Мы также призываем мировую общественность зафиксировать факт провокации, устроенной украинскими боевиками, которая может привести к эскалации», – заявили в ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.05.20

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