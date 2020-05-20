Зеленский хочет взглянуть в глаза Путину до разрыва Минских соглашений

Президент Украины хотел бы встретиться тет-а-тет с президентом России до того, как окончательно примет решение об объявлении плана «Б» по Донбассу – одностороннего разрыва Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану – плану «Б», – рассуждает украинский президент.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет формально придерживаться Минских соглашений ещё несколько месяцев ради сохранения Западом ограничительных мер против Москвы. За это время «измученная санкциями» Россия якобы не выдержит и согласится на пересмотр минских договорённостей на условиях Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.05.20

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