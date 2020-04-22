Отдайте границу! Зеленский бросил вызов Москве в Донбассе

Украина в рамках минской Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе потребовала создать рабочую российско-украинскую группу для выработки механизма передачи Киеву контроля над участком границы между РФ и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители Зеленского в ТКГ.

По требованию Киева, контроль над рабочей группой, в которую войдут представители таможенных и пограничных органов России и Украины, должен осуществляться ОБСЕ.

Кроме того, Киев категорически отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины.

«Украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (ЛДНР – прим.«НД») в Конституции Украины», – завила пресс-служба президента Зеленского.

Отметим, что заявление пресс-службы об особом статусе и инициатива по передаче контроля над границей до выборов в Донбассе – прямо противоречат как Минским соглашениям, так и последним договорённостям «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.20

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