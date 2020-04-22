Песков вернул Зеленского к Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский способен до конца своего срока теоритически и практически остановить войну в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о том, что он намерен завершить конфликт в Донбассе до конца своих полномочий.

По словам Пескова, для этого украинскому президенту нужно всего лишь вернуться к чёткому соблюдению комплекса мер, предусмотренного Минскими соглашениями 2015 года.

«И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, сегодня в офисе Зеленского заявили, что Киев категорически отказываются закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины. Кроме того, представители украинского президента в Трёхсторонней контактной группе потребовали создать под контролем ОБСЕ рабочую группу по выработке механизма передачи Киеву контроля над границей между РФ и ЛДНР.

Отметим, что заявление офиса Зеленского об особом статусе и инициатива по передаче контроля над границей до выборов в Донбассе – прямо противоречат как Минским соглашениям, так и последним договорённостям «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

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