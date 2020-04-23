В Кремле понятия не имеют, о чём говорить по видеосвязи в «нормандском формате»

Для переговоров «нормандской четвёрки» в формате видеоконференции не создано никаких конкретных условий, так как выполнение прежних договорённостей в Париже «оставляет желать лучшего».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее МИД Украины анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате», уточнив, что лидеры Франции и Германии якобы не против.

«Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, накануне в офисе Зеленского заявили, что Киев категорически отказываются закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины. Кроме того, представители украинского президента в Трёхсторонней контактной группе потребовали создать под контролем ОБСЕ рабочую группу по выработке механизма передачи Киеву контроля над границей между РФ и ЛДНР.

Отметим, что заявление офиса Зеленского об особом статусе и инициатива по передаче контроля над границей до выборов в Донбассе – прямо противоречат как Минским соглашениям, так и последним договорённостям «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.20

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