ОБСЕ должна оказать максимальное содействие в реализации сторонами украинского конфликта Минских соглашений, заставить их отказаться «от конфронтационных нарративов» и «исключить логику войны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании ОБСЕ в онлайн-режиме заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

«Нынешняя экстраординарная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, подчеркивает необходимость скорейшего нахождения компромиссов сторонами внутриукраинского конфликта. Главная цель ОБСЕ – оказать им в этом максимальное содействие. Сегодня как никогда важно отказаться от инертности мышления и «обкатанных» конфронтационных нарративов. Наша общая в ОБСЕ задача – окончательно исключить логику войны, добиться скорейшей реализации минского комплекса мер, открывающего перспективу установления прочного мира на Украине», – цитирует Лукашевича РИА Новости.

Отметим, что российский постпред дипломатично в равной мере отметил ответственность сторон конфликта в Донбассе, однако известно, что главным проводником «конфронтационных нарративов» и нарушителем минских договорённостей является Киев.

Напомним, накануне в офисе Зеленского заявили, что Киев категорически отказываются закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины. Кроме того, представители украинского президента в Трёхсторонней контактной группе потребовали создать под контролем ОБСЕ рабочую группу по выработке механизма передачи Киеву контроля над границей между РФ и ЛДНР.

Отметим, что заявление офиса Зеленского об особом статусе и инициатива по передаче контроля над границей до выборов в Донбассе – прямо противоречат как Минским соглашениям, так и последним договорённостям «нормандской четвёрки» в Париже.

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