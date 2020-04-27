Берлин и Париж ставят крест на «нормандском саммите» – Лавров

Франция и Германия не собираются на предстоящей видеоконференции глав МИД стран «нормандской четвёрки» поднимать вопрос о невыполнении Украиной политической части Минских соглашений.

Кроме того, Киев сорвал обещанное разведение войск на линии фронта и до сих пор не приступил к разминированию в «серой зоне» разграничения.

Подобный подход Берлина, Парижа и Киева делает бессмысленным любой разговор о проведении саммита лидеров стран «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время видео-лекции для студентов МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, (выполнение Киевом политической части Минских соглашений) не отражается в тех предложениях, которые Германия сейчас внесла в качестве повестки дня нашего министерского контакта. Там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера...

Там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство», – цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, Берлин не собирается поднимать этот вопрос на предстоящей видеоконференции глав МИД, а намерен говорить «исключительно про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности, про обеспечение доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик», – добавил он.

МИД РФ намерен «заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические вопросы французского саммита».

В ином случае, никакого саммита на высшем уровне не будет.

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы (в Минске) и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», – подчеркнул Лавров.

Напомним, накануне глава МИД РФ заявил, что Москва никогда не будет даже договариваться о новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки», пока Украина не выполнит все взятые на себя обязательства на парижском саммите в декабре прошлого года и не начнёт прямой диалог с народными республиками Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.04.20

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